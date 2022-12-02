"В составе поезда будут курсировать до 15 купейных и плацкартных вагонов. Продажа билетов уже открыта", — говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщила, что расписание движения поезда и его номер будет меняться в зависимости от даты отправления: с 12 декабря по 14 января он будет курсировать под номером 189/190, 29 и 31 декабря, а также 7 и 9 января — под номером 195/196, с середины января до середины марта — под номером 185/186.

Время движения в пути составит от 36 до 38 часов.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе, на направлении Москва — Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США.

По данным местных властей, туристический поток на полуостров этим летом снизился на 19% по сравнению с летом 2021 года — до 4,2 млн человек. В целом за январь-август в Крыму отдохнули почти 5,3 млн человек.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих владельцев.