Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) планировала с 11 декабря текущего года отменить скоростной электропоезд "Ласточка" между Екатеринбургом и Пермью из-за низкого пассажиропотока. Весной 2020 года движение "Ласточек" по маршруту Екатеринбург — Пермь временно приостанавливалось из-за коронавируса, было возобновлено в декабре 2020 года.

"В пассажирских перевозках мы продолжаем развивать проекты с использованием современных поездов "Ласточка". В частности, в следующем году планируем ускорить межрегиональную "Ласточку" Пермь — Екатеринбург на 30-35 минут", — приводятся в сообщении слова начальника Свердловской железной дороги Ивана Колесникова.

В ходе проходящего в столице края Пермского инженерно-промышленного форума региональные власти и "РЖД" подписали соглашение о сотрудничестве на 2023-2025 годы.

Среди основных направлений — развитие железнодорожной инфраструктуры Березниковско-Соликамского узла, строительство Северного ж/д обхода Перми с мостовым переходом через Каму, модернизация Чусовского направления, строительство ТПУ Пермь-2, создание Пермской детской железной дороги.