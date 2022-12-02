"В пассажирских перевозках мы продолжаем развивать проекты с использованием современных поездов "Ласточка". В частности, в следующем году планируем ускорить межрегиональную "Ласточку" Пермь — Екатеринбург на 30-35 минут", — приводятся в сообщении слова начальника Свердловской железной дороги Ивана Колесникова.
В ходе проходящего в столице края Пермского инженерно-промышленного форума региональные власти и "РЖД" подписали соглашение о сотрудничестве на 2023-2025 годы.
Среди основных направлений — развитие железнодорожной инфраструктуры Березниковско-Соликамского узла, строительство Северного ж/д обхода Перми с мостовым переходом через Каму, модернизация Чусовского направления, строительство ТПУ Пермь-2, создание Пермской детской железной дороги.