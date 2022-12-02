Отмечается, что за 10 месяцев текущего года республику также посетило 1 млн 576 тыс. человек на железнодорожном транспорте, что на 22% больше 2021 года.

По словам министра по туризму и народным художественным промыслам республики Эмина Мерданова, которые приводятся в сообщении, объем услуг туристской индустрии в регионе составил порядка 7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток международного аэропорта "Махачкала" им. дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана в октябре 2022 года увеличился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 219 тыс. человек. Число самолетовылетов в прошлом месяце увеличилось на 14,9% и составило 1,804. Наибольшая доля в общем пассажиропотоке по итогам октября приходится на авиакомпании "Победа", "Аэрофлот" и "Северный ветер". Самыми популярными направлениями были Москва, Санкт-Петербург, Сургут, а из международных — Стамбул, Дубай и Анталья.

Сообщалось также, что пассажиропоток аэропорта в 2021 году увеличился в 1,45 раза относительно 2020 года и на 35,7% — относительно "доковидного" 2019 года и составил 2,03 млн человек.