Согласно сообщению, об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов на расширенном совещании по вопросам развития туризма в регионе. Отмечается, что 30 ноября соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, в ходе первого этапа планируется строительство новой искусственной взлетно-посадочной полосы длиной 3,2 км. На втором этапе планируется реконструкция перрона и иной аэродромной инфраструктуры. Срок ввода объектов в эксплуатацию — декабрь 2025 года.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт "Махачкала" в августе 2021 года ввел в эксплуатацию терминал международных воздушных линий пропускной способностью 190 пассажиров в час. Терминал может принимать до 300 тыс. человек в год. Инвестиции в проект составили 1,6 млрд рублей.

Сообщалось также, что власти республики Дагестан направят 515 млн рублей на второй этап реконструкции международного аэропорта "Махачкала".

Пассажиропоток аэропорта в 2021 году увеличился в 1,45 раза относительно 2020 года и на 35,7% относительно "доковидного" 2019 года и составил 2,03 млн человек.