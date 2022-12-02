"Посетитель сильно изменился. Аудитория помолодела. 50-60 процентов посетителей — моложе 30 лет. К нам часто приходят родители с детьми. Пенсионеры стали ходить меньше, возможно, ждут возвращение бесплатных билетов для них. Но пока мы не планируем возвращать эту льготу. Тем не менее, мы все время считаем, и как только появится возможность, мы будет возвращать бесплатное посещение для отдельных категорий", — отметил Пиотровский.

Он добавил, что часто читает комментарии о музее. "Но не для того, чтобы ответить на все претензии. Я составляю картинку, кто ходит к нам и кто ходит на наши сайты. Это часто разные люди", — пояснил глава Эрмитажа.

Он также предупредил, что в настоящее время начинает монтироваться модуль во дворе Эрмитажа для проверки посетителей. "Наш музей самый безопасный, этот модуль позволит проводить проверку уже во дворе", — добавил Пиотровский.

По его словам, несмотря на запреты в связи с геополитическими обстоятельствами в мире, "облачный музей (виртуальные сервисы Эрмитажа — ИФ) никак не запретишь".

Пиотровский поделился со зрителями, что в настоящее время читает книгу историка Белякова об истории российско-украинских отношениях начала XX века.