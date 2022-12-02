Он добавил, что часто читает комментарии о музее. "Но не для того, чтобы ответить на все претензии. Я составляю картинку, кто ходит к нам и кто ходит на наши сайты. Это часто разные люди", — пояснил глава Эрмитажа.
Он также предупредил, что в настоящее время начинает монтироваться модуль во дворе Эрмитажа для проверки посетителей. "Наш музей самый безопасный, этот модуль позволит проводить проверку уже во дворе", — добавил Пиотровский.
По его словам, несмотря на запреты в связи с геополитическими обстоятельствами в мире, "облачный музей (виртуальные сервисы Эрмитажа — ИФ) никак не запретишь".
Пиотровский поделился со зрителями, что в настоящее время читает книгу историка Белякова об истории российско-украинских отношениях начала XX века.