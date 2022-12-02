"В этом году благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" покрытие обновили на более чем 400 участках региональных и местных дорог, ведущих к различным достопримечательностям. Их общая протяженность составила свыше 2 тыс. км", — говорится в сообщении.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уточнил, что покрытие обновили на 418 дорогах. Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко добавил, что с 2019 по 2021 год отремонтировали более 4 тыс. км объектов.

Напомним, в этом году по нацпроекту в 84 регионах планируют обновить более 5,6 тыс. дорог общей протяженностью свыше 16 тыс. км.