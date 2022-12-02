"Будет проверено соблюдение природоохранного законодательства и законодательства в сфере обращения с отходами", — говорится в сообщении.

По данным регионального управления экологического надзора и природопользования, на территории района была обнаружены трупы 31 особи животных и птиц, в том числе 28 воронов, лисица, болотная сова, канюк.

"По предварительным признакам, животные могли пасть в результате отравления химикатами, используемыми для обработки сельхозполей от грызунов", — говорится на странице управления в ВКонтакте.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на территории района также были найдены трупы мышевидных грызунов, енотовидной собаки, ястреба каюка и ястреба зимовника.