"Благодаря курортному сбору на благоустройство туристической инфраструктуры Кубани направили более 1,2 миллиарда рублей. За эти средства нам удалось благоустроить десятки объектов, преобразить парки и скверы, сделать излюбленные места отдыха еще привлекательнее", — цитируются слова Кондратьева в сообщении, размещенном на сайте администрации края.

Он подчеркнул, что жители курортов сами выбирают, на что пойдут деньги, "и туристы отмечают значительное улучшение условий проживания, приезжают к нам снова".

Отмечается, что благодаря средствам курортного сбора в Туапсинском районе благоустроили прогулочные территории, провели дополнительное освещение. В Горячем Ключе установили несколько новых арт-объектов. В Ейске оборудовали спортивную и детскую площадки, перголу с подвесными качелями. Это место в центре курорта стало популярным у туристов и местных жителей.

"До конца года в Сочи заменят пешеходное покрытие на Приморской набережной и установят пандусы. В Анапе благоустроят скверы им. Гудовича, 80-летия Краснодарского края и парк Ореховая роща", — говорится в сообщении.

В краевой администрации уточнили, что курортный сбор составляет 50 рублей в день в Сочи и 30 рублей в остальных 11 территориях