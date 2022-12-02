"Итого теперь в ОЭЗ "Ворота Байкала — 17 резидентов с общим объемом инвестиций порядка 17 млрд рублей", — говорится в сообщении со ссылкой на министра экономического развития и промышленности региона Наталью Гершун.

Отель планируется разместить в городе Байкальск, его строительство, по предварительным данным, займет три года.

"Это будет комплекс из 15 отдельно стоящих апартаментов повышенной комфортности, коммерческих помещений и спа", — отмечается в сообщении

Все здания будут выполнены в современном стиле барнхаус, который отличают минимализм и лаконичность — его также называют лофтом по-деревенски. На территории будет разбит сквер и обустроена автопарковка.

Всего с начала текущего года в ОЭЗ "Ворота Байкала" пришло девять новых резидентов. Еще с тремя компаниями в настоящее время идут переговоры

"В этом году мы пересмотрели подход в общении с инвесторами, и теперь используем так называемые пакетные предложения — когда инвестор получает максимально комплексную поддержку: льготы по налогам, упрощенную процедуру получения госучастка в аренду, готовую инфраструктуру и многое другое. И это дает результаты", — цитирует пресс-служба Гершун.

ОЭЗ "Ворота Байкала" находится на побережье озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области. Площадь составляет 767,96 га. На площадке ОЭЗ действует нулевая процентная ставка по налогу на имущество и налогу на землю.

"Это крупнейший туристический кластер Байкала и всей Восточной Сибири, где созданы возможности для частного бизнеса инвестировать в развитие горнолыжных и санаторно-лечебных курортов, гостиниц и кемпингов", — отмечает пресс-служба иркутского правительства.