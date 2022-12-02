Контракт заключен по цене 1,159 млрд рублей, начальная (максимальная) цена составляла 1,171 млрд рублей.

По данным госзаупок, в торгах участвовала ещё одна компания, название которой не раскрывается, предложившая за исполнение контракта 1,165 млрд рублей.

Как сообщалось, осенью 2020 года власти Таштагольского района заключали с "Мегастройкомплексом" контракт на реконструкцию очистных сооружений в Шерегеше.

По условиям нового контракта компания обязана до декабря 2023 года построить тепломагистраль протяжённостью 5,4 км, две подкачивающие насосные станции (ПНС), а также выполнить техперевооружение центральной котельной пгт Шерегеш, в нескольких километрах от которого располагается курорт.

Согласно проектной документации, общая тепловая нагрузка потребителей сектора "Б" курорта Шерегеш составляет 30 Гкал/час, мощность тепломагистрали запроектирована в 32,24 Гкал/час. На части участков тепломагистраль запанирована в надземном исполнении, на части — в подземном.

"Район работ проходит вдоль поселковых улиц, а также пересекая их, а также пересекая реки Унзас и Каменушка. Рельеф района работ — горный. Углы наклона превышают 10°. Абсолютные отметки рельефа поверхности в пределах участка изысканий изменяются от 570,72 м до 677,5 м", — говорится в документации.

Площадь каждого здания ПНС — 148 кв. метров.

Курорт "Шерегеш" располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 83 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. По данным региональных властей, в сезоне 2021-2022 годов турпоток на Шерегеш вырос на 7% и превысил 2 млн человек.

Согласно выписке ЕГРЮЛ от 2 декабря, 100% "Мегастройкомплекса" принадлежит его гендиректору Владимиру Силичеву. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. По данным на официальном сайте компании, "Мегастройкомплекс" является генподрядчиком по строительству промышленных и гражданских объектов. В 2021 году "Мегастройкомплекс" получил 34,9 млн рублей чистой прибыли по РСБУ и 1,6 млрд рублей выручки.