В хранилище покажут мультимедийную выставку "Война глазами Павлика и Пауля" — реальную историю о послевоенной жизни, изложенную детьми — русским Павлом и немцем Паулем, говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители могут взаимодействовать с подлинными предметами военного времени: сесть за довоенную школьную парту, потрогать вещи, старые игрушки, подержать в руках фотографии, прикоснуться к патефону.

"Связующей нитью экспозиции является аудиоспектакль по мотивам воспоминаний главных героев", — добавили в пресс-службе.

Музей "Астрача, 1941" был открыт в 1975 году в здании бывшей начальной школы, он был создан стараниями участников организации "Красные следопыты". Здание, в котором расположено хранилище, является единственным сохранившимся домом в деревне после боев за взятие Тихвина 1941 года.