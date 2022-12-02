"Тушканчики в Московском зоопарке заснули на зиму. Традиционно они проводят спячку в искусственных условиях — в холодильнике, где удобно располагаются в персональных домиках, обтянутых поролоном. Правда, в этом году грызуны впервые заснули в естественных условиях — в уличном вольере — и уже после этого сотрудники перенесли их в холодильник", — говорится в сообщении.

Во время спячки температура тела тушканчиков падает, а частота сердцебиения снижается.

"В спячке температура тела тушканчика падает с 38 до 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до 5-6", — уточняется на сайте столичного зоопарка.

Ранее в Московском зоопарке заснули на зиму белогрудые ежи и тенреки.