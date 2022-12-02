Задача кинофестиваля "Зимний", как отмечали ранее его организаторы, — вернуть интерес к авторскому кино, повысить его авторитет и значение в воздействии на кинопроцесс, поддержать тех, кто работает в этом направлении, а также их творческие поиски нового киноязыка.

Фильмом открытия фестиваля станет документальная лента Любови Аркус "Балабанов. Колокольня. Реквием". Работа над фильмом началась за два года до смерти режиссера Алексея Балабанова как хроника производства его картины "Я тоже хочу", после смерти режиссера она продолжились.

В конкурсную программу смотра вошли десять картин. Так, в программе драма Тамары Дондурей "Рядом" о переживании смерти близкого человека, "Доктор" Артема Темникова, а также новая картина Алексея Федорченко "Большие змеи Улли-Кале" о взаимоотношениях России и Кавказа в XIX веке.

Также в конкурсе фильм Ивана Твердовского "Наводнение", который является экранизацией двух произведений Евгения Замятина — повестей "Наводнение" и "Север", лента "Волны" Михаила Брашинского о попытках пережить смерть близкого человека и одиночество и картина "Меньшее зло" Виктора Шамирова. Зрители фестиваля также увидят новую работу Григория Константинопольского "Клипмейкеры" и хоррор "Медея" Игоря Волошина по сценарию Василия Сигарева.

Кроме того, в конкурсе две ленты ведущих представителей якутского кинематографа — Степана Бурнашёва и Любови Борисовой. Детективная драма "Айта" и "Не хороните меня без Ивана" — история о дружбе русского художника и автора знаменитой картины "Шаман" Ивана Попова и якута Степана Бересекова, который страдал от летаргического сна.

Председателем жюри фестиваля "Зимний" выступит режиссер и сценарист Алексей Герман младший, также в жюри вошли актриса Елена Лядова, писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов, актер Никита Тарасов и оператор, сценарист Владимир Климов.

В рамках смотра, помимо главного приза, будут вручены награды за лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую мужскую и женскую роль, лучшее визуальное решение. Площадками кинофестиваля станут кинотеатры "Художественный" и "Москино Космос".