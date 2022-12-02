Респонденты особо отметили систему общественного транспорта (85% ей довольны против среднемирового показателя удовлетворенности в 70%) и возможности для занятия спортом (92% положительных отзывов). Также опрошенные высоко оценили безопасность в городе (92% опрошенных чувствуют себя там безопасно против 81% в мире в целом).

С другой стороны, Валенсия заняла последнее место по карьерным возможностям — половина опрошенных негативно оценила местный рынок труда, а 30% отметили низкие шансы на карьерный рост.

Второе место в рейтинге занял Дубай, третье — Мехико.

Москва в общем рейтинге оказалась 29-й. При этом по разнообразию вариантов проведения досуга российская столица занимает 13-ю строчку среди всех городов мира (в числе лидеров в данной категории оказались два других испанских города, Барселона и Мадрид), в плане транспорта она на 20-м месте, здравоохранения — на 23-м. Низкие баллы Москва получила за безопасность (41-е место) и климат (42-е).

Последние три места в рейтинге достались Йоханнесбургу, Каиру и Куала-Лумпуру, причем Йоханнесбург также занял последние места в категориях "безопасность" и "транспорт": 62% экспатов не чувствуют себя в крупнейшем городе ЮАР в безопасности.

Рейтинг InterNations составлен на основе опроса около 12 тыс. работающих за границей лиц из 180 стран. Исследование проводилось в феврале этого года.