"Акция "Почта Деда Мороза" вышла за границы подмосковных парков. Теперь отправить письмо главному зимнему волшебнику можно не только в парках, но и на 10 автовокзалах и автостанциях. Акция продлится до 11 декабря включительно", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

В нем отмечается, что все письма, опущенные в почтовый ящик, доставят в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. На конверте или открытке нужно указать имя, фамилию и обратный адрес с индексом.

"Жители и гости региона могут оставить письма в специальных почтовых ящиках, которые находятся в залах ожидания объектов транспортной инфраструктуры. Узнать ящики для новогодней почты можно по стикеру "Почта Деда Мороза", который размещен рядом с ними", — добавили в ведомстве.