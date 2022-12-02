Рейс будет выполняться два раза в неделю — в среду и воскресенье. По средам отправление из Тюмени в 20:20, по воскресеньям — в 21:00. Полеты будут совершаться на авиалайнерах De Havilland Dash 8-Q400.

По информации онлайн-табло "Рощино", прямые вылеты по направлению Тюмень-Астана выполняет также авиакомпания "ЮТэйр". Qazaq Air контролируется государством и базируется в аэропорту столицы Казахстана — Астане. Воздушный флот состоит из пяти самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG. Qazaq Air создавалась для обслуживания внутренних перевозок, а позже начала выполнять рейсы в соседние с Казахстаном регионы.