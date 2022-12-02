"В 2020 году у нас было 900 тыс. туристов. В 2021 — 1,5 млн. На 2022-й мы ставили задачу достичь планку в 1,8 млн. Но эту цифру уже перекрыли. До 2 млн сможем показать по итогам года", — сказал Ионин.

Он отметил, что россияне начали менять свои привычки в плане туризма в 2020 году, во время пандемии коронавируса. По словам замгубернатора, именно тогда начал набирать популярность отдых "в пределах одного бака бензина".

Ионин уточнил, что особым спросом у свердловчан и приезжих из других регионов пользуются термальные объекты. Данное направление планируется развивать. Например, в поселке Горный Щит собираются возвести большой водно-оздоровительный комплекс, а в Талице — курорт на минеральных источниках. Кроме того, есть идея построить термальный комплекс в Сысерти на горе Бессонова. Он сейчас в стадии проектирования.