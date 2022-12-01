На туристической площадке "Сделано в Арктике" в Мурманске в четверг председатель областного комитета по туризму Александр Елисеев рассказал, что Год активного туризма будет предполагать путешествия со спортивными и рекреационно-оздоровительными целями.

Заместитель председателя правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территории и сервиса Светлана Данилина отметила, что необходим бренд территории, который будет передавать уникальность Мурманской области. В качестве примера Данилина назвала северное сияние, которое уже притягивает путешественников. Также важным в продвижении территории эксперт назвала создание аттракций, "мест силы", с которыми будут связаны локальные мифы.

Данилина отметила, как важно при разработке концепции Года активного туризма учитывать актуальные тенденции. "Есть тренд на преодоление, теперь люди хотят стать участниками зрелища, им нужны медали. Мы также видим определенный тренд, что люди в депрессии и им важно как-то перезагружаться — побыть на природе, духовные практики, пленэры, им нужно дать отдых душой. Есть тренд на возвращение к ремеслам, хочется сделать что-то своими руками", — рассказала Данилина.

Она добавила, что еще одним важным трендом современности стала семья, семейные формы отдыха и семейные состязания, к примеру, в формате отец-сын.

Также Данилина предложила мурманским туроператорам учитывать стремление туристов всех возрастов знакомиться с фауной.

По мнению Елисеева, одним из новшеств Года активного туризма может стать использование трассы для натурбана в Кандалакше (в Кандалакше действует спортшкола по санному спорту, до 2012 года имевшая статус школы олимпийского резерва — ИФ) для приема туристов. Еще одним акцентом может стать юкигассен, командная игра в снежки по правилам.

Елисеев напомнил, что 2024 год станет Годом культурно-познавательного туризма в Мурманской области, 2025 — Годом промышленного туризма, 2026 — Годом делового туризма.

Как сообщалось, турпоток в Мурманской области по итогам 2021 года составил 486 тыс. человек.