"По итогам трех кварталов 2022 года количество туристов вышло на доковидный уровень. Количество человек, размещенных в гостиницах Южного Урала, за январь-сентябрь этого года составило 950 тыс. человек. Это больше по сравнению с аналогичным периодом не только 20-го и 21-го, но и 19-го годов", — сказал он.

По его словам, оздоровилось с начала этого года более 102 тыс. человек, что также "является наивысшим показателем за последние четыре года".

"Челябинская область держит многолетнее лидерство среди регионов УрФО по числу принявших в санаториях. Мы видим, что этот сегмент отрасли очень перспективны и обязательно будем им заниматься", — подчеркнул Богашев.

Он также отметил, что в регионе активно развивается промышленный турзим. Так, по его словам, предприятия области примут 40 тыс. туристов по проектам промышленного туризма.

Также Богашов напомнил, что на развитие туристической инфраструктуры из федерального бюджета в 2023-2025 годах Челябинской области выделено 476,6 млн рублей.

"Это два крупных инвестиционных проекта — "Сапфир Урала" в Еткульском районе и "Врата Урала", курорт "Аджигардак" в Ашинском районе. Проекты планируется реализовывать при участии корпорации "Туризм РФ", — пояснил министр.

Он также отметил высокий потенциал отрасли, которая становится одним из драйверов экономического роста в регионе.

"Задача создать условия для выхода малого бизнеса из так называемой, серой зоны, гостевых домов и т.д., незарегистрированных (как участники отрасли — ИФ), чтобы они могли развиваться дальше и повышать качество обслуживания",- пояснил Богашов.

Кроме того министр сообщил, что Челябинская область вошла в число победителей грантового конкурса Ростуризма и получит в 2023 федеральное финансирование в размере 89,5 млн рублей, которые на конкурсной основе планируется распределять среди предпринимателей из туристической сферы. Средства гранта можно будет направить на создание пляжных зон отдыха и развитие национальных туристических маршрутов.

Богашов также отметил, что в 2023 году регион планирует завершить работу над мастер-планом развития территории озера Тургояк, начать реализацию проектов развития туристических локаций по реке "Ай" и в заповеднике "Аркаим", продолжить обустройство туристических экотроп.

В свою очередь гендиректор АНО "Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области"Максим Мельников добавил, что одна из задач — "нарастить чек" по самым востребованным маршрутам природного туризма.

"У нас большой процент "дикого туризма". Большое количество людей приезжает отдыхать с палатками не берегах озер, в лесах. И многие это делают не потому, что любят палатки, а потому, что у нас недостаточно качественного предложения чтобы разместить этих людей. При абсолютно запредельном трафике и антропогенной нагрузке на природную территорию, имеем относительно низкий средний чек, из-за того, что людям просто негде потратить деньги", — сказал Мельников.

Он подчеркнул, что одна из задач — создать инфраструктуру, связанную с размещением людей, питанием, чтобы "нарастить этот чек".