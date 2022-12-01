Как уточнил собеседник агентства, на прошедшем в рязанской "Точке кипения" совещании об итогах своей инспекционной поездки в регион рассказали член Экспертного совета по туризму ГосДумы РФ Андрей Артюхов и исполнительный директор Национального Союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма, полномочный представитель Общественного Союза индустрии гостеприимства в ЦФО Дмитрий Голиков.

По мнению экспертов, автотуризм в Рязанской области может стать площадкой для привлечения турпотока, развития инфраструктуры и привлечения инвестиций. Этому способствует географическое положение региона — в частности то, что он находится недалеко от Московской области; нормальное состояние дорог и искренняя заинтересованность областных властей в развитии данной туристической сферы.

Экспертная группа представила участникам совещания модели инфраструктуры для индивидуальных туристов, инструменты повышения финансовой эффективности коммерческих предприятий.

"Мы подходили к региону и с точки зрения кластерного формата развития, определяли объекты и локации, точки притяжения, которые круглый год будут интересны людям. Это часто помогает более эффективно повышать устойчивость и стабильность финансового потока, привлекать инвестиции с участием как местных предпринимателей, и из других регионов", — прокомментировал Голиков.

К ключевым точкам автотуристического маршрута в регионе московские специалисты отнесли Рязань, Солотчу, Рыбновский, Клепиковский и Касимовский районы.

Как отметил в ходе совещания зам.министра экономического развития области Никита Кузьмин, региональными властями уже прорабатываются внутренние турмаршруты, которые можно интегрировать в Большое Золотое кольцо. Так, ориентировочно в марте следующего года будет представлен мастер-план большой туристической карты РФ с направлениями по Рязанской области, и автомобильный туризм станет одним из драйвером развития территорий и всей туристической отрасли.