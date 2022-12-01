"Самым пиковым месяцем по заблудившимся в лесах стал сентябрь. Всего же за три осенних месяца самостоятельно не смогли найти дорогу домой 393 человека, это почти в три раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года", — приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

По словам председателя комитета лесного хозяйства Московской области Олега Баженова, которые приводит пресс-служба, наибольшее число потерявшихся в лесу пришлось на Шатурское (46 человек), Ступинское (40 человек), Клинское (36 человек), Русский лес (32 человека), Дмитровское и Звенигородское (по 27 человек) лесничества. В Луховицком лесничестве ни одного заблудившегося этой осенью не было.

Поиск заблудившихся в лесу проводился с помощью участковых лесничих, сотрудников МЧС, поисковых отрядов "Лиза Алерт" и Мособлпожспас, добавили в ведомстве.