"В Железноводске складывается критическая ситуация с обледенением: бушует ветер, опустился густой туман и высокая влажность. Все усугубляется минусовой температурой, способствующей образованию ледяного налета на деревьях", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, аналогичная непогода два года назад привела к масштабному падению деревьев.

"Деревья покрыты наледью и под тяжестью уже ломаются ветки...Прошу жителей и гостей курорта соблюдать осторожность, ледяной налет осыпается с деревьев и может привести к травмам. Рекомендую на время воздержаться от прогулок по лесным дорожкам", — приводятся в сообщении слова главы Железноводска Евгения Бакулина.