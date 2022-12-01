«Документом предусмотрено, что средства размещения туристов в сельской местности должны быть обеспечены горячим и холодным водоснабжением. В районах с перебоями водоснабжения необходимо иметь минимальный запас воды не менее чем на сутки. Также обязательным требованием является наличие бесплатного предоставления питьевой воды — в кулере или бутилированной», — поясняет пресс-служба ведомства.

Кроме того, сельские средства размещения должны быть оснащены искусственным освещением в помещении и снаружи здания, в том числе аварийным; системой отопления и вентиляцией.

Разработаны также рекомендуемые требования к санитарным объектам общего пользования, минимальной площади помещения для проживания туристов, оснащению жилья, в том числе по размерам спальных мест и комплектации.

«Благодаря принятому решению сельскохозяйственные товаропроизводители получили право оказывать услуги в сфере сельского туризма. В том числе с использованием средств размещения, расположенных в сельской местности», — цитирует пресс-служба ведомства замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова.

«С учетом растущего интереса со стороны туристов к агро- и сельскому туризму подготовка такого рода требований — крайне своевременный шаг. Зачастую прекрасным и интересным с туристической точки зрения сельским объектам не хватает понимания — что и как надо сделать для обеспечения безопасного, настоящего гостеприимства», — прокомментировала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов назвал требования «разумными и не обременительными для тех фермеров, кто действительно собирается принимать туристов и развивать сферу гостеприимства».