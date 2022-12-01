Экспонат имеет четыре медальона с изображениями Рождества Христова, креста с атрибутами страстей, Николая Чудотворца, а также великомученика Никиты. Медальоны обрамлены лавровым венком и букетами роз, соединены цветочными гирляндами.

"Старинная купель станет существенным дополнением на выставках, посвященных церковному искусству XIX века, а также сможет дополнить экспозиции музея "Ремесло и шедевры" в Архимандричьем корпусе и "Русское искусство XVII-XIX веков" в Казенной палате", — говорится в сообщении.

Со ссылкой на генерального директора музея Михаила Шаромазова сообщается, что всего за последние два года в музей поступило 156 новых экспонатов.

"Среди них — швейные машины середины XX века, коньки того же периода, самовар, прялки XIX века, платок с золотыми нитями, кринки, хлебные лопаты, старинные колодки для пошива обуви и даже диван XIX столетия", — приводятся в сообщении его слова.

В ближайшее время в музей поступят ценные платки и иконы, добавили в пресс-службе.