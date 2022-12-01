"В Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" 9 декабря откроется выставка "Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века" из музеев и частных собраний России". Она представит 67 знаковых произведений известных мастеров эпохи расцвета фламандского искусства. Ключевым образом экспозиции станет никогда не выставлявшаяся в России работа Питера Пауля Рубенса, чья фигура и творчество стали смысловым центром всего проекта", — отметили в министерстве.

Экспозиция включает работы Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса, Франса Снейдерса, Яна Брейгеля Бархатного, Давида Тенирса Младшего и самого Питера Пауля Рубенса.

Картины предоставлены девятью музеями, среди которых Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Нижегородский художественный музей, Музей-усадьба "Архангельское", Воронежский областной художественный музей, Серпуховский историко-художественный музей, Тульский музей изобразительных искусств, Ярославский художественный музей и других. Также в экспозицию вошли картины из частных коллекций.

Выставка будет работать до 14 мая 2023 года, добавили в ведомстве.