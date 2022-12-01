По окончании церемонии в Белом зале Гатчинского дворца прозвучат 12 романсов, сочинённых Чайковским для императрицы в 1886 году.

В Гатчинском дворце цесаревна Мария Фёдоровна впервые побывала в 1868 году. В 1881 году, став императрицей, она вместе с супругом и детьми поселилась в замке, и окончательно покинула резиденцию только в конце 1915 года.

Петербуржцы увидят более 400 экспонатов, каждый из которых напрямую связан либо с самой императрицей, либо с членами её семьи.

"Среди живописных полотен кисти Поленова, Серова или Айвазовского можно увидеть картины, написанные самой императрицей и её детьми. Особенно интересны несколько экземпляров меню коронационных обедов, оформленных самим Васнецовым", — говорится в сообщении.

Скульптура представлена мраморными бюстами императрицы и её дочери Ксении, бронзовой конной статуэткой короля Дании Кристиана IX — отца Марии Фёдоровны и другими произведениями. На выставке можно увидеть наиболее знаковые предметы: фрагмент Гербового чайного сервиза, коллекцию статуэток, изображающих народы Российской империи, большое количество ваз работы Датской королевской мануфактуры.

Представлены на выставке и наряды Марии Фёдоровны от бальных платьев до мундиров подшефных полков, её головные уборы, обширная коллекция вееров.

Среди многочисленных фотографий впервые экспонируются ранее не известные снимки с двух прогулок императорской семьи в Гатчинском парке весной 1887 года, переданные в дар музею-заповеднику "Гатчина" коллекционером Карисаловым в июне 2022 года.

Посетителям покажут предметы мебели, которые принадлежали императрице, и два тронных кресла Марии Фёдоровны: из Александровского зала Большого Кремлевского дворца и из Грановитой палаты Московского Кремля.

Документальные фонды представлены уникальными дневниками и письмами, подлинники которых выставляются крайне редко. В том числе, последним письмом Марии Фёдоровны её сыну Николаю II.