"Центр винного туризма "AzAbrau" будет создан в Шеки. Здесь будет интерактивный музейный комплекс, разнообразные туристические маршруты, проведена масштабная реконструкция и благоустройство всех территорий", — сказал Титов в четверг на пресс-конференции в Баку.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан, кроме того, по словам Титова, в начале 2023 года в Баку планируется открытие концептуального ресторана "1870 Abrau-Durso Wine&Food".

"Этот ресторан будет уникальным объединением ресторана и винного бутика, где будет представлена полная коллекция вин "Абрау-Дюрсо" и "AzAbrau", — подчеркнул Титов.

Как сообщалось ранее группа компаний "Абрау-Дюрсо" в лице дочернего предприятия ООО "AzAbrau" в декабре 2021 года стала победителем инвестиционного конкурса на приобретение винного завода ООО "Sheki Sharab" в Шекинском районе (северо-запад Азербайджана) мощностью 2,6 млн бутылок в год.

Предприятие открыто в 2008 году.

ГК "Абрау-Дюрсо" планирует производить на предприятии элитные, а также десертные виноградные вина. В ближайшей перспективе — посадка собственных виноградников.

Шекинский винный завод основан в поселке Челебихан. Уставный капитал равен 4,5 млн манатов.

Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" — ведущий производитель игристых вин в России. Компания также занимается производством тихих вин, коньяков, а осенью 2020 года расширила линейку крепких алкогольных напитков горькой настойкой. Группа реализует коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Винодельня Ведерниковъ" и других. Продукция экспортируется в более чем 20 стран.

Компания принадлежит семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова, акции ПАО "Абрау-Дюрсо" обращаются на Московской бирже.