"На табличке рядом указан адрес главного новогоднего волшебника: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, "Дом Деда Мороза". Отправить письмо можно не только ему, но и его коллегам из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн", — говорится в сообщении.

Весь декабрь сотрудники почты будут сортировать новогодние письма и отправлять их в резиденции новогодних волшебников. Отмечается, что каждое послание, даже если отправитель опустил его в обычный почтовый ящик или что-то заполнил неправильно, будет доставлено. Главное, чтобы был указан адресат — Дед Мороз.