"У нас буквально несколько часов назад поступила информация по поводу выхода на линию паромов "Лаврентий" и "Мария". В настоящее время паромная переправа работает в штатном режиме, но угроза возникновения либо ухудшения погодных условий имеется, конечно, у нас все-таки зимний период", — сказал Лукашенко.

Он снова рекомендовал водителям большегрузного транспорта пользоваться сухопутным маршрутом, который проходит через Мелитополь и Мариуполь в Таганрог.

"С точки зрения ухудшения погодных условий в зимний период времени это более альтернативный и удобный маршрут движения большегрузов для того, чтобы не стоять более суток на паромной переправе, ожидая нормализации погоды", — сказал Лукашенко.

В ночь на четверг работа Керченской переправы в очередной раз была приостановлена в связи с ухудшением погодных условий, включая порывы ветра 16 м/с и волнение моря.

В среду днем МЧС сообщало о возобновлении работы Керченской паромной переправы после двухдневной остановки из-за штормового ветра. Со стороны Крыма и Кубани в отсутствие возможности переправиться паромами и действующих ограничений на Крымском мосту сразу растут очереди из большегрузов.