По ее словам, рейсы в Стамбул из Махачкалы авиакомпания Red Wings запустила в марте текущего года. Полеты выполнялись изначально с частотой раз в неделю, затем количество рейсов было увеличено до 4 в неделю.

"Перевод рейса Махачкала-Стамбул в ежедневный формат позволит удовлетворить высокий спрос жителей Дагестана и Северного Кавказа", — сказала Магомедова. Авиакомпания Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.