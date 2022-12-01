"Из-за действующего в районе пролива штормового предупреждения переправа работают нестабильно. На перехватывающей парковке в поселке Ильич 1 декабря находятся 315 машин, в том числе 158 фур с продуктами питания и товарами первой необходимости", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на стоянке работает пункт обогрева, продолжают дежурить волонтеры.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю сообщает, что с 13:00 мск четверга морскую логистику в районе Керченской паромной переправы осуществляет один паром — "Лаврентий".

В ночь на четверг работа Керченской переправы в очередной раз была приостановлена в связи с ухудшением погодных условий, включая порывы ветра 16 м/с и волнение моря.

В среду днем МЧС сообщало о возобновлении работы Керченской паромной переправы после двухдневной остановки из-за штормового ветра. Со стороны Крыма и Кубани в отсутствие возможности переправиться паромами и действующих ограничений на Крымском мосту растут очереди из большегрузов.