Отмечается, что на стоянке работает пункт обогрева, продолжают дежурить волонтеры.
В свою очередь пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю сообщает, что с 13:00 мск четверга морскую логистику в районе Керченской паромной переправы осуществляет один паром — "Лаврентий".
В ночь на четверг работа Керченской переправы в очередной раз была приостановлена в связи с ухудшением погодных условий, включая порывы ветра 16 м/с и волнение моря.
В среду днем МЧС сообщало о возобновлении работы Керченской паромной переправы после двухдневной остановки из-за штормового ветра. Со стороны Крыма и Кубани в отсутствие возможности переправиться паромами и действующих ограничений на Крымском мосту растут очереди из большегрузов.