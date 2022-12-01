Рейсы были открыты в октябре и выполнялись дважды в неделю — по понедельникам и субботам.

Согласно расписанию, теперь самолеты авиакомпании будут летать в Северную столицу по понедельникам, четвергам и субботам.

На этом направлении Nordwind задействовала Embraer 190 на 96 пассажиров.

Nordwind базируется в московском "Шереметьево".

Аэропорт "Туношна" находится в собственности Ярославской области. Пассажирский терминал обеспечивает отправку до 150 пассажиров в час. Грузовой терминал позволяет ежедневно обрабатывать 150 тонн грузов. Аэропорт открыт для международных полетов грузовых самолетов, способен принимать 15-17 воздушных судов в сутки, в том числе сверхтяжелые Ан-124 "Руслан".