"По предварительным итогам 2022 года в топ-10 стран-лидеров по спросу на зарубежную недвижимость со стороны россиян вошли Турция (31%), ОАЭ (22%), Кипр (14%), Португалия (8%), Греция (6%), Мальта (4%), страны Карибского бассейна (4%), Испания (4%), Великобритания (4%) и Гренада (3%)", — говорится в исследовании.

Руководитель проектов департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина уточнила, что высокий спрос на жилье в Турции связан с получением турецкого гражданства и возможностью продать недвижимость в дальнейшем.

"Туристические локации Турции популярны среди тех, кто приобретает жилье для собственного пользования и для сдачи в аренду и получения дохода", — рассказала Ларина.

Эксперты уточнили, что 80-85% запросов на недвижимость в Турции приходятся на сегмент до 1 млн долларов. Самыми популярными городами стали Стамбул, Аланья, Анталья, Бодрум и Фетие.

На втором месте по количеству купленной недвижимости среди россиян — ОАЭ. Власти Объединенных Арабских Эмиратов проводят лояльную налоговую политику для инвесторов и компаний, которые планируют переезд в страну. Чаще всего россияне покупают недвижимость в ОАЭ в пределах 1-4 млн долларов.

"Стремительную популярность набрали такие локации как Дубай и Абу-Даби. Инвесторы все чаще рассматривают недвижимость в Шардже (ОАЭ), Мекке (Саудовская Аравия) и Каире (Египет) с целью диверсификации портфеля", — рассказала управляющий партнер PARUS Real Estate (входит в NF Group.

Также в тройке рейтинга — Кипр. Здесь вид на жительство выдают при покупке недвижимости от 300 тыс. евро. Большую часть недвижимости продали в Лимасоле, за ним следуют Никосия, Ларнака, Пафос и Фамагуста.