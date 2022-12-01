Полеты будут выполняться по средам.

"Мы регулярно расширяем маршрутную сеть из Уфы, дополняя ее новыми направлениями и увеличивая частоты по уже полюбившимся. После открытия прямых рейсов в Баку и Ташкент мы получили множество обращений от местных жителей с просьбой завести дополнительные рейсы в СНГ", — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов, слова которого приводятся в сообщении.

Согласно расписанию аэропорта Уфы, с декабря в Алма-Ату также летает авиакомпания Red Wings. Рейсы запланированы дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.

Аэропорт Уфы имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс состоит из двух терминалов: внутренних авиалиний с пропускной способностью 1,2 тыс. человек в час и международных авиалиний на 800 человек в час.