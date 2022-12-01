"Проектные работы по строительству объекта будут проведены в 2023-2024 годах, а сам вокзал планируется сдать в 2027 году. Проект будет реализован за счет средств федерального бюджета при поддержке Минтранса РФ", — говорится в пресс-релизе со ссылкой на главу региона Игоря Бабушкина.

Губернатор Астраханской области принял участие в совещании с правительством РФ на тему развития морских портов на Каспии. В ходе совещания Бабушкин сообщил, что в запланированные сроки строительства морского вокзала регион уложится.

"В условиях того, что сегодня идет значительное привлечение туристов к маршруту по Волге, мы очень рассчитываем, что запуск туристического лайнера "Петр Великий" поспособствует организации развития круизного сообщения на Каспии. И рассчитываем, что в последующем периоде нам удастся значительно привлечь туристов в объеме 350 заходов судов в год в порт Астрахани", — приводит пресс-служба слова Бабушкина.

Как сообщалось, в январе-сентябре 2022 года Астраханская область приняла более 2 млн туристов.

Четырехпалубный круизный теплоход "Петр Великий" строится по заказу "Московского речного пароходства" на астраханском судостроительном заводе "Лотос" и будет эксплуатироваться под маркой круизной компании "Мостурфлот". Он спроектирован как "плавучая гостиница" с устройством полноценных балконов/террас, носовым обзорным салоном, "солнечной" палубой из двух частей. Пассажировместимость теплохода составляет 310 человек, для которых предназначено 155 кают различных классов.

Предполагается, что "Петр Великий" будет перевозить пассажиров на водных путях европейской части России с возможностью выхода в Черное, Азовское и Каспийское моря.

В настоящее время для приема туристов, прибывающих в Астрахань на круизных судах, используется пристань на центральной набережной города. Она построена несколько десятилетий назад.