«Продажи туров по России на период новогодних праздников в этом году на 20-30% превосходят объемы прошлого года и уже превысили показатели доковидного 2019 года, спрос вырос практически по всем направлениям. Причинами такого всплеска туроператоры называют снятие ковидных ограничений, существенное подорожание выездного туризма, сложности с логистикой и визами на популярных прежде зарубежных направлениях», — говорится в сообщении.

По оценке туроператоров, к 1 декабря продажи новогодних туров вышли на пиковые значения и будут идти наиболее активно до 6-10 декабря. Высокий спрос на отдых в Подмосковье продлится дольше из-за традиционно более низкой глубины продаж объектов региона.

«Самое популярное направление на новогодние каникулы — Краснодарский край, на который приходится до трети общего объема бронирований организованных туров по России. Продажи отелей здесь выросли в среднем в полтора раза, у туроператоров популярны в первую очередь отели прибрежной зоны, но продаются и объекты горного кластера. Такой всплеск спроса объясняется тем, что на прошлый Новый год в регионе действовали ковидные ограничения, а в ресторан Сочи нельзя было зайти без сертификата вакцинации. В этом году все ограничения сняты, и туристы вернулись в регион в обычном количестве», – отметили в АТОР.

Также в десятку самых популярных направлений у туроператоров входят Санкт-Петербург, Кавказские минеральные воды, Москва и Подмосковье. Наравне с московским регионом популярны горнолыжные курорты — в первую очередь, Сочи, на них приходится 70-90% продаж. Остальное занимают Шерегеш в Кузбассе, Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, Абзаково и Банное в Башкирии.

«На большинстве самых популярных внутренних направлений на новогодний период постепенно возникает дефицит мест в хороших гостиницах. У некоторых компаний распродано до 80% запланированного объема», — добавили в АТОР.

По данным туроператоров, средний чек тура на новогодние праздники сейчас составляет около 55–60 тыс. рублей на двоих на 4 ночи без стоимости перевозки.