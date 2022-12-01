В октябре показатель составил 19,8 млрд пассажиро-километров: это на 23,5% меньше по отношению к октябрю-2021 и на 19% — к сентябрю-2022.

Пассажиропоток всех авиакомпаний за 10 месяцев составил 80 млн человек, сообщал ранее замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик: это на 15% меньше, чем год назад.

Росстат ссылается на данные Росавиации. Само отраслевое ведомство перестало публиковать ежемесячную статистику работы воздушного транспорта — в последний раз информация о перевозках раскрывалась за февраль.

По данным Росстата, пассажирооборот всех предприятий транспорта общего пользования (включая внутренний водный и морской) в январе-октябре составил 372,9 млрд пассажиро-километров (+0,9% г/г), в том числе железнодорожного — 106 млрд (+17,1%), автомобильного — 72,7 млрд (-0,8%).