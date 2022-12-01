"Состоялся аукцион по продаже бывшего детского санатория "Зарница", расположенного в д. Аляухово Одинцовского городского округа. Победителем признана инвестиционная компания "ГрандСтрой", предложившая цену более чем 87 млн рублей", — говорится в сообщении.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, которые приводит пресс-служба, в рамках вовлечения имущественных активов в экономический оборот в перечень для приватизации на 2023-2025 годы вошло еще четыре бывших лагеря, расположенных в Воскресенском, Клинском, Орехово-Зуевском и Дмитровском городских округах.

Инвесторам разрешено использовать их под санаторий или как объект социальной инфраструктуры.