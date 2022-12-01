В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение о том, что на борту самолета, выполняющего рейс Южно-Сахалинск — Новосибирск, находится неадекватный пассажир с видимыми признаками опьянения и экипажу авиалайнера требуется помощь сотрудников транспортной полиции.

"После приземления на борту воздушного судна транспортные полицейские задержали и доставили в дежурную часть ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за истязания и угрозу убийством 42-летнего жителя Кемеровской области, который возвращался домой с работы вахтовым методом на Дальнем Востоке", — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что после вылета самолета и набора высоты мужчина стал вести себя агрессивно и выражаться в адрес членов экипажа грубой нецензурной бранью, мешал работе экипажа и провоцировал конфликт с пассажирами. Кроме того, он ребром ладони нанес удар старшему бортпроводнику по бедру.

В отношении задержанного транспортные полицейские составили протоколы об административном правонарушении, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Мужчина помещен в специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке.