"После приземления на борту воздушного судна транспортные полицейские задержали и доставили в дежурную часть ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за истязания и угрозу убийством 42-летнего жителя Кемеровской области, который возвращался домой с работы вахтовым методом на Дальнем Востоке", — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции установили, что после вылета самолета и набора высоты мужчина стал вести себя агрессивно и выражаться в адрес членов экипажа грубой нецензурной бранью, мешал работе экипажа и провоцировал конфликт с пассажирами. Кроме того, он ребром ладони нанес удар старшему бортпроводнику по бедру.
В отношении задержанного транспортные полицейские составили протоколы об административном правонарушении, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Мужчина помещен в специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке.