«В соответствии с законом, вступившим в силу 1 июля 2022 года, все гиды-проводники в России должны пройти аттестацию и получить нагрудные карточки до 1 июля 2023 года. Однако ни одна организация пока не получила аккредитацию для проведения аттестации гидов и не вошла в соответствующий реестр. Это вызывает серьезное беспокойство участников туристического рынка, так как в разгар сезона гиды-проводники не смогут проходить аттестацию, и они должны получить ее раньше 1 июля, в марте-апреле, до начала летнего сезона активного туризма», подчеркивает глава комитета РСТ по приключенческому туризму и генеральный директор туроператора Russia Discovery Вадим Мамонтов.

По его словам, если организации для проведения аттестации не будут аккредитованы в ближайшее время, летний сезон для активного и приключенческого туризма в России может быть сорван.

Как пояснил глава юридического отдела РСТ Николай Литаренко, аттестацией гидов-проводников должны заниматься аккредитованные организации, и они должны быть включены в реестр организацией, уполномоченных на проведение аттестации. Они должны быть не коммерческими, иметь образовательную лицензию, в уставе должно быть указание на подготовку инструкторов-проводников, у них должны быть подразделения в федеральных округах, опыт подготовки специалистов от 5 лет, необходимое снаряжение и оборудование.

По информации РСТ, Федерация альпинизма России (ФАР) и Федерация спортивного туризма России (ФСТР) пытались подать заявки на аккредитацию в качестве таких организаций, но их попытки пока не увенчались успехом. При этом требования закона таковы, что, как считает Литаренко, другим организациям будет еще сложнее получить право проводить аттестацию.

«Ситуация не простая, потому что 1 июля все гиды должны выйти на маршруты с аттестацией и нагрудными карточками, форму которых утвердил Ростуризм. Это означает, что к сезону 2023 года, то есть к апрелю-маю все уже должны быть аттестованы, так как в разгар летнего сезона никто этим заниматься не будет. У нас остается 3-4 месяца, чтобы пройти аттестацию. А по оценкам ФАР и ФСТР, емкость этого рынка — порядка 10 тыс. человек. Эта ситуация порождает массу вопросов», — подчеркнул Литаренко.

Он напомнил, что после трагедии на Камчатке в сентябре 2022 года, когда во время восхождения на вулкан Ключевский погибли 8 туристов и один гид из группы в 12 человек, одной из ее причин называли недостаточное количество гидов у группы.

«При этом в правилах оказания услуг инструктором-проводником, вступивших в силу 1 сентября, не указывается минимальное количество инструкторов-проводников на маршрутах различных категорий сложности. И нет списка минимального снаряжения, которое проводник должен предоставить сопровождаемым лицам, эти акты должны приниматься дополнительно», — подчеркнул юрист.

Представитель РСТ добавил, что проблемы с аккредитацией организаций, имеющих право аттестации гидов-проводников, могут стать объективной причиной для отсрочки вступления закона об аттестации гидов в силу.