"За бюджетный счет салюты и фейерверки — нет. А запрета на продажу тоже нет, в частном порядке пожалуйста, пусть все приобретают, в новогоднюю ночь будет разрешено", — сказал он.

Аксенов отметил, что нельзя забывать о "моральном аспекте".

"В целом еще и моральный есть аспект с учетом того, что у нас ребята на передовой рискуют каждый день жизнью. Надо просто, чтобы были определенные границы по уровню и объему этих развлечений, соответствующие требованиям времени", — добавил Аксенов.

Новогодние праздничные мероприятия будет разрешено проводить туристическим объектам, но и их глава Крыма призвал к сдержанности. "В частном плане — санаториям и другим объектам — пусть они эти концерты проводят. Это касается их денег. Но можно делать это непафосно, не обижая других, понимая, что у рядом живущих могут быть проблемы, кто-то не вернулся со специальной военной операции", — сказал глава Крыма.

Ранее сообщалось о введении в Крыму запрета на фейерверки, власти это объяснили мероприятиями, связанными со специальной военной операцией российских войск на Украине. На территории приграничных районов Крыма, а также объектах транспортной, энергетической инфраструктуры и медицинских учреждений республики сейчас действует высокий "желтый" уровень террористической угрозы.