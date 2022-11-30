По его словам, наибольший спрос сейчас наблюдается на путешествия по России, поскольку стоимость зарубежных туров довольно высока.

"Из российских направлений традиционно лидируют Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, а также ближайшие субъекты РФ — Пермь, Челябинская и Тюменская область. Мы видим интерес также к еще целому ряду направлений. Это Шерегеш, Нижний Новгород и другие", — сказал Мальцев.

Также, по его словам, востребованы зимние направления Северного Кавказа.

"Это Кабардино-Балкария в первую очередь, и Кавказские Минеральные Воды. Но мы фиксируем также рост популярности и у такого направления как Северная Осетия-Алания", — отметил эксперт.

По его данным, стоимость туров по РФ "возросла, но некритично".

Среди стран СНГ уральские туристы интересуются Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией, Арменией.

"Есть спрос и по Белоруссии. Там туристов манит европейская архитектура", — добавил президент УАТ.

Что касается зарубежных направлений, то уральские туристы в основном планируют поездки в Турцию и ОАЭ. Также у путешественников сейчас есть возможность отправиться в Таиланд, Египет и Израиль. Возможно, к этим направлениями добавятся еще Гоа (Индия) и Сейшельские острова.

"Происходит плавное и поэтапное восстановление географии полетов по зимним направлениям. Рынок потихоньку, медленно, но уверенно стабилизируется. Конечно, нам еще не хватает прямых рейсов до китайского Хайнаня, Шри-Ланки и Вьетнама", — резюмировал Мальцев.

В целом, по его данным, спрос на новогодние путешествия сопоставим с показателями прошлых лет, где-то показатели могут быть "незаметно ниже".