Это означает начало массового выпуска данной модели, сообщает агентство "Синьхуа".

Ожидается, что первая серийная модель C919 будет поставлена авиакомпании China Eastern Airlines (SPB: 670) уже в декабре 2022 года.

C919 совершил свой первый полет в 2017 году. В конце сентября этого года воздушное судно получило сертификат типа, который свидетельствует о том, что конструкция самолета соответствует стандартам летной годности и экологическим требованиям.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Comac планирует поставку клиентам четырех самолетов. В общей сложности 28 китайских компаний разместили 815 заказов на C919.