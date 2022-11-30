Все желающие могут опустить в "волшебный ящик" письма со своими самыми заветными желаниями. В конверт также можно вложить рисунок, новогоднюю открытку с поздравлением или стихами, говорится в сообщении.

"Главный зимний волшебник обязательно прочтет каждое послание и в новогоднюю ночь исполнит все желания, которые ребята оставили на бумаге", — отмечает пресс-служба.

Для детей из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, новогодние чудеса уже начались: в управлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для них стартовала выдача праздничных подарков.

Сладкие гостинцы получат более 1500 ребята в возрасте от 2 до 14 лет из малообеспеченных семей, из семей, находящихся в социально опасном положении, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети погибших в ходе СВО военнослужащих, говорится в сообщении.