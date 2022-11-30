"В этом году исполнилось 25 лет со дня возрождения Воскресенского Новодевичьего монастыря после долгого периода его закрытия в советское время. В этот юбилейный год важным событием для нас стало воссоздание и открытие колокольни, которая является главным входом на территорию монастыря", — сказал священник.

"Историческая справедливость восторжествовала, колокольня снова возвышается над Московским проспектом и является одной из его доминант. Как и в прежние времена, она созывает верующих на молитву", — сказал иерей Дионисий.

Он отметил, что восстановленное здание оснащено колоколами с электронным управлением.

Генеральный директор ЗАО "Росстройинвест" Валентина Калинина сообщила, что колокольня восстановлена на том месте, где была построена в 1895 году.

"Была проведена большая работа перед началом строительства. Проходили изыскательные работы, был обнаружен старый фундамент. Сама колокольня была восстановлена согласно историческим документам и чертежам. В 2020 году мы прошли экспертизу, в 2021 году начали строительство", — сказала Калинина.

Как сообщила настоятельница монастыря игуменья София, в текущем году отмечается 130 лет с начала строительства колокольни.

"Это знаменательно, что в такой юбилейный год мы сумели воссоздать колокольню. Она выглядит практически как свеча на Московском проспекте. Это подношение града Петербурга не только земному, но и небесному отечеству", — сказала настоятельница.

Она сообщила, что надвратный храм колокольни посвящен поясу Богородицы в память о его принесении в Петербург, когда он был размещен в монастыре.

Также этому событию посвящена одна из мозаик на Святых вратах колокольни. Еще одна центральная мозаика создана в честь Александра Невского. Еще четыре мозаики внутри входной арки отражают значимые события. Среди них основание монастыря в присутствии царской четы и освящение колокольни. Общая высота колокольни составила 55 метров.

Игуменья София отметила, что в монастыре предстоит еще много работы.

"Идут комплексные реставрационные работы в Казанском храме. Еще два храма на кладбище, которые относятся к доминатами города, подлежат восстановлению. Необходимо благоустройство территории и воссоздание надгробий. В планах строительство еще одного храма с центром для семей, молодежи и детей", — сказала настоятельница.

По ее словам, оснащение и расширение требуется богадельни и центру для матерей с детьми, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

Проект строительства колокольни, выполненный архитекторами Бенуа и Цейдлером, был одобрен в 1891 году, и уже в 1895 году он был полностью реализован, все работы были окончены. В начале 1930-х годах при расширении Забалканского проспекта (ныне — Московского) колокольня была взорвана.

Воскресенский Новодевичий монастырь состоит из нескольких корпусов, которые включают в себя швейные мастерские, дом паломника, трапезную, богадельню, общеобразовательную и воскресную школу, а также центр для помощи матерям с детьми.