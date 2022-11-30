В настоящее время эксперимент проводится в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае.

Эксперимент предполагает взимание курортного сбора с туристов.

Закон также продлевает срок эксперимента до 31 декабря 2024 года. Сейчас срок действует до 31 декабря 2022 года.

Закон о взимании курортного сбора вступил в силу 30 июля 2017 г. Плательщиками курортного сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Размер сбора устанавливают регионы, участвующие в эксперименте. С 11 марта 2022 г. курортный сбор в Крыму отменен; в Алтайском крае (г.Белокуриха) в 2022 г. он составляет 50 руб. в сутки; в Краснодарском крае на территории городского округа Сочи — 50 руб.; на территориях остальных муниципальных образований — 30 руб.; в Ставропольском крае (г. Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск) — 50 руб. в сутки.

Госдума одобрила закон 23 ноября.

Закон должен будет вступить в силу со дня официального опубликования.