"Значительная часть погибших медведей — молодые, в возрасте до 2 лет, при этом ран или травм у животных нет. Служба охраны заповедных территорий связывает это с возможным заболеванием", — говорится в сообщении.

Часто погибшие медведи, найденные в районе Курильского озера, — это медвежата: сеголетки (родившиеся прошлой зимой) или лончаки (медвежата второго года жизни).

"Некоторые случаи могли быть связаны с характерным для медведей каннибализмом. Однако мы обнаруживали и туши, рядом с которыми не было следов, а также ничего, что бы говорило о насильственной смерти. Погибшие особи были упитанными, не страдали от истощения", — приводятся в сообщении слова инспектора службы охраны заповедных территорий заповедника Евгения Денгеса.

Образцы тканей одного из погибших животных взяли эксперты агентства по ветеринарии Камчатского края.

"Действительно, мы зарегистрировали в районе кордона Озерный Южно-Камчатского заказника случаи гибели медведей, которые могут быть вызваны заболеванием", — цитирует пресс-служба руководителя агентства Артема Никитина.

Никитин подчеркнул, что, даже если это инфекционное заболевание, риск его распространения маловероятен. Он пояснил, что сейчас в том районе находится минимальное количество людей, миграция птиц, которые могут переносить заболевание, закончена. Кроме медведей, вспышек гибели по невыясненным причинам других животных не было. Также подобных случаев гибели животных не регистрировалось на соседних территориях.

Вспышки заболеваний (например, трихинеллез, токсоплазмоз и др.) время от времени наблюдаются среди бурых медведей. Научные сотрудники заповедника подчеркивают, что это естественные процессы.

"Даже если ветеринары диагностируют какое-то заболевание, для людей с точки зрения заражения это не опасно. Поэтому нет необходимости полностью закрывать территорию для посетителей. И все же это не значит, что мы оставим ситуацию без внимания. Важно, чтобы эксперты агентства по ветеринарии помогли выяснить причину такого состояния животных, и чем это грозит популяции в целом", — приводятся в сообщении слова первого заместителя директора заповедника Владимира Халманова.

По данным пресс-службы, в ближайшее время результаты исследований покажут, что вызвало уменьшение численности бурых медведей на Курильском озере.