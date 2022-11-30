"Через несколько недель на заповедных островах родятся маленькие тюлени. При этом будущие родители сами появились на свет в этих местах и буквально вернулись на родину, чтобы оставить потомство именно здесь", — говорится в сообщении.

Массовые роды, по словам ученых, начнутся во второй половине зиме на островах архипелага Римского-Корсакова в заливе Петра Великого.

Научный сотрудник Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН Игорь Катин рассказал, что есть особи, которые десятилетиями возвращаются в заповедник. Например, самец, родившийся в 2009 году, всю свою жизнь каждый год приплывает в залив Петра Великого.

Пятнистый тюлень — единственное морское млекопитающее, которое предпочитает рожать потомство на территории Дальневосточного морского заповедника.

Ларги начали возвращаться в заповедник после сезонной миграции с конца октября. До этого тюлени преодолели более 1000 км пути на север, к Сахалину, а потом на юг к Корейскому полуострову. Их путешествие длилось более пяти месяцев.

Для мониторинга популяции ларг на островах архипелага Римского-Корсакова установлены три современные камеры, управляемые дистанционно. Благодаря им ученые получают ранее недоступные сведения о жизни тюленей, при этом не беспокоя животных.

В 2021 году в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье впервые использовали коптер для учета ларг. Результаты показали, что популяция стабильна.

Дальневосточный морской заповедник находится на юге Приморского края. Он создан 40 лет назад для того, чтобы сохранить уникальные природные комплексы залива Петра Великого — самой южной, наиболее тепловодной и богатой по биологическому разнообразию прибрежной морской акватории России.

Это единственный в России заповедник, 98% площади которого — это акватория. В нем обитает более пяти тысяч видов растений и животных. В сентябре 2003 года программой ЮНЕСКО "Человек и биосфера" ему присвоен международный статус — биосферный.