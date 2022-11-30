"У нас стоимость авиационного керосина в текущем году по сравнению с 2021 годом выросла более чем на 45%, а керосин в стоимости билетов "сидит" (занимает долю — ИФ) более чем на 30%", — сказал Савельев.

Несмотря на это, благодаря господдержке удалось избежать роста цен на билеты, отметил он. Всего в этом году гражданская авиация получила порядка 172 млрд руб. госсубсидий.

"Благодаря субсидированию у нас отсутствовал всплеск стоимости билетов в летний период, несмотря на повышение операционных расходов авиакомпаний. Также мы не реагировали на инфляцию. По оценкам крупнейших авиакомпаний, если бы не было субсидирования, уровень полетов сократился бы на 20-25%", — заявил министр.

По его данным, с начала года российские авиакомпании перевезли 87 млн пассажиров. К концу года, по оценкам Минтранса, пассажиропоток составит 94-96 млн человек.