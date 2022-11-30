По решению суда оба будут находиться под арестом до 2 марта 2023 года.

Экс-чиновники обвиняются по ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По делу одного из них ущерб бюджету оценивается более чем в 45 млн рублей, второго — свыше 25 млн рублей.

В начале февраля со ссылкой на данные региональной прокуратуры сообщалось, что бывшие министры были арестованы по подозрению в превышении должностных полномочий при исполнении ряда госконтрактов.

Руководитель фирмы, с которой заключались контракты, также был заключен под стражу по обвинению по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Он также останется под стражей до 2 марта будущего года.

Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края с июня 2021 года возглавлял Кирилл Реут. Губернатор края Владимир Владимиров отстранил его от должности сразу после возбуждения уголовного дела, а затем уволил в связи с утратой доверия.

Предшественником Реута на посту министра был Александр Трухачев. Он был назначен главой вновь созданного министерства в октябре 2017 года. После ухода из министерства он стал ректором Ставропольского государственного аграрного университета.